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Общество

Ход реорганизации больниц в регионе станет темой парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания

Ход реорганизации больниц в Псковской области станет темой парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания. Об этом на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым сообщил заместитель председателя Собрания, хирург Игорь Дитрих.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Приятно слышать конструктивный разговор. Прослеживается положительная тенденция. Очень приятно то, о чём вы рассказывали депутатам и полгода, и год назад: мы друг друга услышали. Когда мы встречались с населением (встреч было очень много), мы также увидели, что мало общаемся с населением и что мало ведём разъяснительной работы. Но я понимаю, что камень с мёртвой точки сдвинулся. Это хорошо. Мы вынесем этот вопрос на парламентский час и ещё раз людям публично объясним, что сделано, что делается, что уже замечено и как исправляется», – сказал депутат.

Михаил Ведерников предложил, чтобы на парламентском часе, помимо председателя комитета по здравоохранению региона Марины Гаращенко, также выступили главврачи больниц.

«Тем более что все депутаты представляют те или иные территории, и можно будет задать вопросы, которые касаются непосредственно медицинского учреждения, которое на соответствующей территории находится. Мне кажется важным, чтобы и мы, и депутаты – все находились в одном информационном поле, понимали проблемные вопросы и чтобы у нас была согласованная позиция по этим проблемным вопросам. Ну и чтобы каждый на своём месте мог доступно разъяснить, какая работа проводится и, самое главное, для чего это делается», – сказал он.

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