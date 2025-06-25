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Общество

Более семи тысяч вакансий доступны в Псковской области

Более семи тысяч вакансий доступны в Псковской области на сегодняшний день. Об этом сообщила председатель регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 25 июня.

Алёна Трунова. Фото: ПАИ

С полной базой вакансий можно ознакомиться на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Псковской области, которая пройдёт 27 июня. На самом мероприятии будет представлено порядка 2,5-3 тысяч вакансий от работодателей.

Порядка четырёх тысяч из всех вакансий приходится на Псков, Великие Луки, Псковский и Великолукский районы.

Ранее гостья студии рассказала, какие площадки ждут посетителей Всероссийской ярмарки трудоустройства.

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