Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Псковской области 27 июня
Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет во всех муниципалитетах региона 27 июня. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Более трех тысяч вакансий представят более ста работодателей.
В программу ярмарки вошли лекции, мастер-классы, тематические игры, профориентация, презентация возможностей образовательной системы региона.
Самая большая площадка запланирована в Пскове с 12:00 до 16:00 в спортивно-развлекательном центре «Простория».
С программой мероприятий в муниципалитетах можно ознакомиться на сайте ярмарки.
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проводится в рамках президентского нацпроекта «Кадры».
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