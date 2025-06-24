Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Псковской области 27 июня

18:11, 24 июня 2025, ПАИ

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет во всех муниципалитетах региона 27 июня. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Более трех тысяч вакансий представят более ста работодателей.

В программу ярмарки вошли лекции, мастер-классы, тематические игры, профориентация, презентация возможностей образовательной системы региона.

Самая большая площадка запланирована в Пскове с 12:00 до 16:00 в спортивно-развлекательном центре «Простория».

С программой мероприятий в муниципалитетах можно ознакомиться на сайте ярмарки.

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проводится в рамках президентского нацпроекта «Кадры».