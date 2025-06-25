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Что ждёт гостей Всероссийской ярмарки трудоустройства в Псковской области, рассказала Алёна Трунова

Что ждёт гостей Всероссийской ярмарки трудоустройства в Псковской области, рассказала председатель регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 25 июня.

Алёна Трунова. Фото: ПАИ

На ярмарке ждут не только тех, кто ищет работу, прийти могут все желающие, начиная от 14 лет. «На площадках будет организован лекторий, деловые игры, презентации различных организаций – как молодёжных, так и общественных», – отметила гостья студии и добавила, что все площадки будут работать по секторам. В этом году планируется привлечь более 250 работодателей, участники мероприятия смогут пройти экспресс-собеседования.

Также на ярмарке развернётся площадка правительства Псковской области. Там можно будет посмотреть вакансии и получить консультации о возможности трудоустройства. «Мы ушли от восприятия, что ярмарка – это только собеседование. Это комплекс мероприятий, который действительно затрагивает саморазвитие человека в разных направлениях», – подчеркнула Алёна Трунова.

Напомним, что федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдёт во всех муниципалитетах Псковской области 27 июня. Подробнее об этом можно узнать здесь.

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