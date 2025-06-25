Что ждёт гостей Всероссийской ярмарки трудоустройства в Псковской области, рассказала Алёна Трунова

16:37, 25 июня 2025, ПАИ

Что ждёт гостей Всероссийской ярмарки трудоустройства в Псковской области, рассказала председатель регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 25 июня.

На ярмарке ждут не только тех, кто ищет работу, прийти могут все желающие, начиная от 14 лет. «На площадках будет организован лекторий, деловые игры, презентации различных организаций – как молодёжных, так и общественных», – отметила гостья студии и добавила, что все площадки будут работать по секторам. В этом году планируется привлечь более 250 работодателей, участники мероприятия смогут пройти экспресс-собеседования.

Также на ярмарке развернётся площадка правительства Псковской области. Там можно будет посмотреть вакансии и получить консультации о возможности трудоустройства. «Мы ушли от восприятия, что ярмарка – это только собеседование. Это комплекс мероприятий, который действительно затрагивает саморазвитие человека в разных направлениях», – подчеркнула Алёна Трунова.

Напомним, что федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдёт во всех муниципалитетах Псковской области 27 июня. Подробнее об этом можно узнать здесь.