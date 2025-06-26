Служба благоустройства Пскова ежедневно спиливает аварийные деревья

00:09, 26 июня 2025, ПАИ

Специалисты службы благоустройства Пскова ежедневно спиливают аварийные деревья, сообщил директор организации Денис Васильев в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

По его словам, когда на улице Пушкина упало дерево, были приняты молниеносные меры. «Нам в учреждение поступила заявка управления городского хозяйства по поводу упавшего на улице Пушкина дерева. На этот адрес сразу была отправлена бригада со спецтехникой. Как оказалось, дерево упало прямо на инсталляцию «Звёздное небо». Специалисты максимально аккуратно убрали и перенесли порубочные остатки в транспорт, после этого подмели территорию и поехали на следующий адрес», – рассказал Денис Васильев.

Как он отметил, ежедневно служба благоустройства города производит спил аварийных деревьев. «Ну, их всё равно ещё очень много в нашем городе. Хотел бы дать несколько советов гражданам города: в ветреную и дождливую погоду следует стараться правильно выбирать место для парковки своего автомобиля. Желательно ставить машину подальше от деревьев, если, конечно, есть такая возможность. Бывают случаи, когда деревья падают прямо на машину», – объяснил специалист.

В случае падения дерева необходимо позвонить по номеру 055, после чего диспетчер свяжется со службой благоустройства.

«Каждый день у нас работы абсолютно разные. Но основные – это валка аварийных деревьев, уборка территории от мусора, грейдирование муниципальных дорог в Пскове, подсыпка между дворовыми территориями. Ждём благоприятных условий и будем стараться наводить порядок во дворах, насколько это возможно. Работы очень много», – сказал Денис Васильев.

По его словам, служба всегда находится на связи с жителями. Даже в выходные дни специалисты готовы выехать на объект. «Даже когда идёт дождь, все люди у нас находятся на объекте, мы работаем – надеваем дождевики и выполняем свою функцию», – заключил специалист.