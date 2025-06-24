Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дерево рухнуло на улице Пушкина в Пскове

Дерево упало на улице Пушкина в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Дерево рухнуло на улице Пушкина в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

В настоящее время уборкой упавшего дерева занимаются коммунальные службы. Сообщается, что пострадавших нет.

Ранее псковичей предупреждали о непогоде. Прогнозировался ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, днём местами сильный и порывистый.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 июня 2025

Дерево рухнуло на улице Пушкина в Пскове
24 июня 2025

Горячей воды не будет в Великих Луках пять дней
24 июня 2025

Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области завершает подготовку к концерту
24 июня 2025

Молодые псковичи узнали, почему избирательная система России считается одной из самых передовых в мире
24 июня 2025

Шоу автозвука пройдёт на фестивале «Движение улиц» в Пскове
24 июня 2025

Актёр из сериала «Кухня» вошёл в жюри конкурса в рамках кинофестиваля «Западные ворота»
24 июня 2025

Псковичей предупредили о рисках при катании на сапах без жилета
24 июня 2025

Наталия Соколова станет гостьей программы «Оглавление»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...