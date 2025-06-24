Дерево рухнуло на улице Пушкина в Пскове
Дерево упало на улице Пушкина в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.
В настоящее время уборкой упавшего дерева занимаются коммунальные службы. Сообщается, что пострадавших нет.
Ранее псковичей предупреждали о непогоде. Прогнозировался ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, днём местами сильный и порывистый.
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