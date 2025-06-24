Дерево рухнуло на улице Пушкина в Пскове

14:34, 24 июня 2025, ПАИ

Дерево упало на улице Пушкина в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

В настоящее время уборкой упавшего дерева занимаются коммунальные службы. Сообщается, что пострадавших нет.

Ранее псковичей предупреждали о непогоде. Прогнозировался ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, днём местами сильный и порывистый.