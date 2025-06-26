Великолучанин участвует в финале спартакиады молодёжи по самбо

13:22, 26 июня 2025, ПАИ

Великолучанин Дмитрий Царёв принимает участие в финале VI летней спартакиады молодёжи по самбо среди юношей 18–20 лет, которая проходит в Уфе. Об этом ПАИ сообщили в Федерации самбо Псковской области.

Царёв борется за победу в весе до 98 килограммов. Ему противостоят восемь борцов из Башкортостана, Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодарского края, Алтая, Пермского края, а также Свердловской и Тульской областей.

Дмитрий Царёв имеет разряд кандидата в мастера спорта. В его зачёте участвуют в том числе два мастера спорта.

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