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Житель Псковской области отправится на принудительное лечение за убийство пса Мухтара

Житель Гдовского района отправится на принудительное лечение за жестокое обращение с собакой по кличке Мухтар, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

Гдовский районный суд рассмотрел дело против местного жителя, который жестоко обращался с животным, что привело к его смерти. Это деяние было совершено с садистскими намерениями (пункт «в» части 2 статьи 245 УК РФ).

Суд установил, что в ноябре 2024 года молодой человек, проходя по подъезду многоквартирного дома, заметил собаку по кличке Мухтар, лежащую у одной из квартир. Он взял её на руки и отнёс в квартиру знакомой, расположенную на пятом этаже этого же дома. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он начал сжимать шею собаки, из-за чего животное стало задыхаться и хрипеть. Затем он сбросил собаку с балкона на землю, что привело к её смерти.

Учитывая выводы судебно-психиатрической экспертизы, суд установил, что это преступление было совершено в состоянии невменяемости, и назначил меру медицинского характера в виде принудительного лечения в стационаре, предоставляющем психиатрическую помощь общего типа.

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