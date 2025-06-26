«Всегда есть к чему стремиться»: главврач Порховской больницы Дмитрий Мельцер ставит перед коллективом новые задачи

21:19, 26 июня 2025, ПАИ

В начале июня прошёл конкурс на замещение вакантной должности главного врача Порховской межрайонной больницы. По его итогам победил Дмитрий Мельцер, который уже месяц исполнял обязанности главного врача, – с 16 июня он официально вступил в должность. Какие изменения ждут больницу – в интервью с главврачом.

– Дмитрий Александрович, расскажите, когда предполагается объединение Порховской межрайонной больницы с больницами в Дедовичском, Бежаницком и Локнянском районах?

– Меньше месяца осталось до реорганизации и вхождения в состав Порховской межрайонной больницы этих трёх филиалов. Дновский филиал по-прежнему остаётся в её составе. Соответствующая документация в данное время на проверке в налоговых органах.

– Как, по вашему мнению, будущие изменения повлияют на процесс оказания медицинских услуг населению?

– С объединением больниц количество пациентов соответственно увеличится. Это большая ответственность, но также и стимул: всегда есть к чему стремиться и куда двигаться. Коллективы слаженные, для более продуктивной работы необходимо наладить коммуникацию с нашими пациентами, повысить уровень информированности населения. Мы видим, что нужно подтянуть и как в дальнейшем организовать работу, чтобы люди вовремя получали грамотную квалифицированную помощь.

– В чём конкретно необходимо усовершенствование работы?

– Прежде всего это налаживание информационно-технологического процесса обратной связи с пациентами, который мы планируем развивать на различных информационных площадках. Люди будут знать оперативную информацию о работе больницы, например: какие узкие специалисты из Пскова и в какие дни будут принимать, в каких деревнях и когда будет работать ФАП и так далее. Посредством возможностей обратной связи через мессенджеры планируем наладить хорошую взаимосвязь между медицинскими работниками и пациентами.

Второй вопрос, требующий внимания, – это усовершенствование работы неотложной помощи. Люди часто путают неотложную и экстренную помощь и вызывают скорую при незначительном повышенном давлении, повышении температуры. В дневное время у нас работает кабинет неотложной помощи, куда можно обратиться в будни и выходные, фельдшеры данного кабинета также выезжают на вызовы на дом, им выделен автотранспорт. В планах – дооснастить мобильными телефонами и закрепить за каждой отдельной бригадой, дооснастить медицинские укладки по стандартам оснащения для оказания неотложной помощи, провести инструктаж и дополнительное обучение фельдшеров оказанию неотложной помощи. Над этим сейчас работаем.

Третий актуальный вопрос – это организация телемедицинских консультаций узких специалистов в дополнение к очным приёмам. Вот простой пример: в Порховской межрайонной больнице нет врача-эндокринолога, а в локнянском филиале он есть. В назначенные дни он может проводить в конференц-зале медицинской организации посёлка Локня занятия для пациентов из школы сахарного диабета, а из других объединённых медицинских организаций будет вестись онлайн-трансляция, в ходе которой каждый присутствующий сможет задать волнующий его вопрос. При этом отпадает необходимость записываться к специалисту в областной больнице или частной клинике. Для организации телемедицинских консультаций имеется всё оборудование.

– Каковы акценты в вашей работе в данное время?

– Сейчас у нас непростой период, когда с рабочими группами сотрудников мы объезжаем каждый будущий филиал, общаемся со специалистами на местах, проводим инвентаризацию, чтобы понять, как функционально в будущем наладить работу и при этом по максимуму сохранить весь кадровый состав работников. Пока задача – наладить некоторые процессы в Порховской межрайонной больнице, а в дальнейшем унифицировать их во всех подразделениях. Также я встречался с руководителями других больниц в области, которые уже прошли реорганизацию, чтобы перенять опыт: на что нужно обратить внимание и что не упустить из виду.