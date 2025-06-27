Каким должен быть идеальный молодой лидер, рассказали эксперты

07:11, 27 июня 2025, ПАИ

Каким должен быть идеальный молодой лидер, рассказали гости программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Руководитель Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области Елизавета Зайцева отметила, что такой лидер не должен бояться вести за собой и быть первым во всём.

По словам руководителя креативного пространства «Лофт» Юлии Ивановой, такой человек должен любить своих друзей, хотеть сделать их жизнь лучше и не бояться ответственности, а также стоящих перед ним задач.

По мнению начальника отдела досуга Псковского молодёжного центра Марии Каменской, также молодой лидер должен не бояться показаться глупым.

Ранее сообщалось, что опубликована праздничная программа Псковского дома молодёжи к 28 июня. Регистрация на мероприятия в День молодёжи в Пскове уже открыта.