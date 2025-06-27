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Общество

Каким должен быть идеальный молодой лидер, рассказали эксперты

Каким должен быть идеальный молодой лидер, рассказали гости программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото здесь и далее: ПАИ

Руководитель Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области Елизавета Зайцева отметила, что такой лидер не должен бояться вести за собой и быть первым во всём.

Елизавета Зайцева

По словам руководителя креативного пространства «Лофт» Юлии Ивановой, такой человек должен любить своих друзей, хотеть сделать их жизнь лучше и не бояться ответственности, а также стоящих перед ним задач.

Юлия Иванова

По мнению начальника отдела досуга Псковского молодёжного центра Марии Каменской, также молодой лидер должен не бояться показаться глупым.

Мария Каменская

Ранее сообщалось, что опубликована праздничная программа Псковского дома молодёжи к 28 июня. Регистрация на мероприятия в День молодёжи в Пскове уже открыта.

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