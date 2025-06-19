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Общество

Опубликована праздничная программа псковского Дома молодёжи в честь 28 июня

Центр молодежи и общественных инициатив приглашает псковичей отметить День молодёжи, 28 июня, сообщили организаторы.

Фото: Молодёжный центр Пскова / организаторы

Мероприятие пройдёт в Доме молодежи (улица Конная, 2). Уже открыт набор желающих поучаствовать в мероприятиях, которые состоятся в пространстве «Творчество» Дома молодежи, отметили организаторы. Для ребят подготовлена специальная программа, мероприятия которой направлены на раскрытие творческих способностей, общение и получение навыков.

Так, в зоне коворкинга будут организованы мастер-классы по различным направлениям искусства:

  • Мастер-класс по танцам от преподавателя школы танцев «Dance Family» Дарьи Федоровой. Начало в 13:00.
  • Мастер-класс по ораторскому искусству от тренера по голосу и речи, сооснователя «Ежевика. Пространство для развития» Ирины Соловьёвой. Начало в 14:15.
  • Бизнес-квиз «Прокачай предпринимателя» проведет Псковское региональное отделение «Деловая Россия». Начало в 15:30.
  • Мастер-класс по театральному искусству от Молодежного театра «Контекст»; Начало в 16:15.
  • Мастер-класс по личному стилю «Актуальные тренды для молодежи» от стилиста, имиджмейкера Ольгаи Болотовой и показ мод от апсайкл-студии пошива уникальной одежды «KAРМАН». Начало в 18:00.

Также на втором этаже Дома молодежи будет работать зона отдыха с диджеем и зона киберспорта.

Пройти регистрацию можно по ссылке по ссылке: vk.cc/cMYmM1

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