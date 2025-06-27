Строительство газопровода для догазификации деревни Вышгородок началось в Пыталовском округе

16:04, 27 июня 2025, ПАИ

Строительство сетей газораспределения общей протяженностью более пяти километров для догазификации деревни Вышгородок началось в Пыталовском муниципальном округе. Для надёжного газоснабжения проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Новые распределительные сети позволят газифицировать 70 домовладений деревни. От владельцев 45 из них приняли заявки, 44 уже перевели в договоры.

«Строительство сетей газораспределения планируется в три этапа. Первый этап уже на завершающей стадии, построены первые два километра газопровода. В ближайшее время приступим к строительно-монтажным работам второго и третьего этапов. Ввод в эксплуатацию запланирован также поэтапный, чтобы первые потребители получили газ уже к отопительному сезону», – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Ранее сообщалось, что строительство сетей газораспределения общей протяженностью более 1,3 километра в рамках догазификации деревни Туховик и сетей газораспределения общей протяженностью более 2,3 километра в рамках догазификации деревни Латышево началось в Псковском районе.