Из-за шквалистого ветра без света остались жители Опочецкого района

19:44, 29 июня 2025, ПАИ

О последствиях непогоды в Опочке рассказал глава округа Юрий Ильин в своём Telegram-канале.

«На территории нашего округа, как и во всём регионе, бушует сильный шквалистый ветер. Во многих деревнях отсутствует электроснабжение, есть поваленные и сломанные деревья, весящие на проводах электролиний», – сообщил он.

Глава муниципалитета также добавил, что филиал компании «Россети Северо-Запад» и дорожные службы округа работают в режиме повышенной готовности к ликвидации аварийных ситуаций.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-02-20 (короткий номер для мобильных телефонов – 220). В случае падения деревьев и обрыва проводов в Опочецком округе следует сообщать в ЕДДС по номеру (8 811-38) 2-43-44.

Ранее из-за сильного ветра в Пскове в Финском парке упало дерево.