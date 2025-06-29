Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Из-за шквалистого ветра без света остались жители Опочецкого района

О последствиях непогоды в Опочке рассказал глава округа Юрий Ильин в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Юрия Ильина

«На территории нашего округа, как и во всём регионе, бушует сильный шквалистый ветер. Во многих деревнях отсутствует электроснабжение, есть поваленные и сломанные деревья, весящие на проводах электролиний», – сообщил он.

Глава муниципалитета также добавил, что филиал компании «Россети Северо-Запад» и дорожные службы округа работают в режиме повышенной готовности к ликвидации аварийных ситуаций.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-02-20 (короткий номер для мобильных телефонов – 220). В случае падения деревьев и обрыва проводов в Опочецком округе следует сообщать в ЕДДС по номеру (8 811-38) 2-43-44.

Ранее из-за сильного ветра в Пскове в Финском парке упало дерево.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 июня 2025

О последствиях непогоды в Локнянском районе рассказал Иван Белугин
29 июня 2025

Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 30 июня
29 июня 2025

47 населенных пунктов остались без света в Пыталовском районе из-за непогоды
29 июня 2025

Выставка о фильмах в эпоху Великой Отечественной войны откроется на кинофестивале «Западные ворота»
29 июня 2025

Из-за шквалистого ветра без света остались жители Опочецкого района
29 июня 2025

В России впервые утвердили госстандарт школьной формы
29 июня 2025

Опубликована программа органных концертов в Печорах в июле
29 июня 2025

В Пушкинском заповеднике готовят к открытию одну из главных выставок года

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...