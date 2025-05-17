Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Комитеты Псковской области преобразуют в министерства

Региональные комитеты преобразуют в министерства, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

  • Комитеты Псковской области преобразуют в министерства
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Комитеты Псковской области преобразуют в министерства
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Комитеты Псковской области преобразуют в министерства
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Комитеты Псковской области преобразуют в министерства
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Комитеты Псковской области преобразуют в министерства
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Преобразование будет проведено в рамках реализации Федерального закона № 414-ФЗ.

Соответствующий указ уже подписан, а изменения вступят в силу с 1 июля.

Одновременно с этим губернатор утвердил несколько изменений в части оптимизации новой структуры исполнительных органов региона. В частности, комитет по ветеринарии вошёл в состав Министерства по региональному контролю и надзору, а в состав министерства конкурентной политики влилось проектное управление правительства и комитет по закупкам.

Глава региона также напомнил, что в прошлом году была сокращена численность исполнительных органов почти на 10%. Новая структура призвана оптимизировать внутренние процессы и упростить взаимодействие с федеральным центром по возрастающему объёму задач, пояснил Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 мая 2025

Конгресс «Единение» продолжает работу в Псковской области
17 мая 2025

Краснокнижные журавли и лиса попали в фотоловушку в Печорском районе
17 мая 2025

Паломнический маршрут для молодежи разрабатывали на конгрессе в Псковской области
17 мая 2025

Какие изменения ждут профильные комитеты после реорганизации, объяснил псковский губернатор
17 мая 2025

Дождь и 18 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 18 мая
17 мая 2025

Комитеты Псковской области преобразуют в министерства
17 мая 2025

Патриарх Кирилл на открытии конгресса в Печорах: Последние годы отмечены ростом интереса современников к паломничеству
17 мая 2025

Сельскохозяйственные ярмарки проходят в Стругах Красных и Невеле
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...