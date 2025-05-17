Комитеты Псковской области преобразуют в министерства

12:07, 17 мая 2025, ПАИ

Региональные комитеты преобразуют в министерства, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова









Преобразование будет проведено в рамках реализации Федерального закона № 414-ФЗ.

Соответствующий указ уже подписан, а изменения вступят в силу с 1 июля.

Одновременно с этим губернатор утвердил несколько изменений в части оптимизации новой структуры исполнительных органов региона. В частности, комитет по ветеринарии вошёл в состав Министерства по региональному контролю и надзору, а в состав министерства конкурентной политики влилось проектное управление правительства и комитет по закупкам.

Глава региона также напомнил, что в прошлом году была сокращена численность исполнительных органов почти на 10%. Новая структура призвана оптимизировать внутренние процессы и упростить взаимодействие с федеральным центром по возрастающему объёму задач, пояснил Михаил Ведерников.