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Политика

Михаил Ведерников: Предстоящие выборы имеют стратегическое значение в завершении муниципальной реформы

Предстоящие в Псковской области выборы имеют стратегическое значение в завершении муниципальной реформы, сказал губернатор Михаил Ведерников. Сегодня, 1 июля, он принял участие в заседании президиума регионального политсовета псковского отделения партии «Единая Россия», передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

«От того, кто будет представлять на местах, будет зависеть качество управления. Всего будет сформировано 11 окружных муниципальных собраний. Крайне важно, чтобы там были активные и ответственные люди», – подчеркнул глава региона.

Также он обратил внимание, что впервые в выборах примут участие кандидаты – ветераны СВО. «Прошу оказать им максимальную поддержку. Это новый для них этап, но, безусловно, они достойные люди», – сказал Михаил Ведерников.

Также, по его словам, важно уделить особое внимание работе с избирателями. «Задач много, поэтому важно заложить хороший фундамент. Успехов!» – заключил губернатор.

Напомним, что в Псковской области в 2025 году предстоит 13 избирательных кампаний, из них 11 будут проходить в образованных муниципальных округах, где впервые будут формироваться окружные собрания депутатов.

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