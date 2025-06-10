О предстоящих выборах рассказал председатель псковского облизбиркома

17:17, 10 июня 2025, ПАИ

О предстоящих выборах в Псковской области рассказал председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 10 июня.

В Псковской области в 2025 году предстоит 13 избирательных кампаний, из них 11 будут проходить в образованных муниципальных округах, где впервые будут формироваться окружные Собрания депутатов, отметил Игорь Сопов.

«Выборы в каждом районе организуют территориальные избирательные комиссии. То есть избирательная комиссия Псковской области формально присутствует в качестве органа власти, который не указывает, что делать. Мы осуществляем только методическую рекомендационную помощь, не более того. Поэтому ТИКи сами назначают выборы и сами их проводят, соответственно и сами финансируют эту выборную кампанию», – подчеркнул председатель облизбиркома.

Традиционно выборы пройдут во вторые выходные сентября. Их планируется провести в течение трёх дней. Однако окончательное решение ещё не принято, заметил Игорь Сопов.

Будет использоваться как традиционное голосование, так и, скорее всего, дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Заявка на использование ДЭГ на муниципальных выборах была направлена в ЦИК в прошлом году. Заявка получила предварительное одобрение, решение может быть принято на заседании ЦИК уже 11 июня, уточнил гость студии.

Помимо этого, Игорь Сопов рассказал, что на выборах в сентябре планируется открытие 253 избирательных участков для голосования на муниципальных выборах.