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Общество

Режим ЧС ввели в Псковской области из-за переувлажнения почвы

Режим чрезвычайной ситуации введён в Псковской области из-за переувлажнения почвы. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Ведерников.

Фото из архива Николая Бесклёвного

В документе поясняется, что режим ЧС в регионе объявлен в связи со сложной обстановкой в агропромышленном комплексе, сложившейся в результате переувлажнения почвы в период с 18 мая по 8 июня. Уточняется, что это привело к гибели посевов сельскохозяйственных культур на площади более 100 га.

Данное распоряжение вступило в силу 30 июня.

Ранее сообщалось, что из-за обильных дождей псковские фермеры остаются без урожая.

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