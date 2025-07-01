Режим ЧС ввели в Псковской области из-за переувлажнения почвы

15:28, 01 июля 2025, ПАИ

Режим чрезвычайной ситуации введён в Псковской области из-за переувлажнения почвы. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Ведерников.

В документе поясняется, что режим ЧС в регионе объявлен в связи со сложной обстановкой в агропромышленном комплексе, сложившейся в результате переувлажнения почвы в период с 18 мая по 8 июня. Уточняется, что это привело к гибели посевов сельскохозяйственных культур на площади более 100 га.

Данное распоряжение вступило в силу 30 июня.

Ранее сообщалось, что из-за обильных дождей псковские фермеры остаются без урожая.