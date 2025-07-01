Режим ЧС ввели в Псковской области из-за переувлажнения почвы
Режим чрезвычайной ситуации введён в Псковской области из-за переувлажнения почвы. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Ведерников.
В документе поясняется, что режим ЧС в регионе объявлен в связи со сложной обстановкой в агропромышленном комплексе, сложившейся в результате переувлажнения почвы в период с 18 мая по 8 июня. Уточняется, что это привело к гибели посевов сельскохозяйственных культур на площади более 100 га.
Данное распоряжение вступило в силу 30 июня.
Ранее сообщалось, что из-за обильных дождей псковские фермеры остаются без урожая.
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