Псковский губернатор прокомментировал введение режима ЧС из-за переувлажнения почвы

18:48, 01 июля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал введение режима ЧС из-за переувлажнения почвы.

«Постоянные дожди в этом году – это не только бытовой дискомфорт, но и серьёзный вызов для сельского хозяйства», – подчеркнул Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Он объяснил, что переувлажнение почвы уже привело к гибели посевов на площади более 100 гектаров. Он добавил, что погодные условия не позволили сельхозпроизводителям выполнить план по посевам рапса и зерновых, а также посадке картофеля. Это, по его словам, означает не только потерю потенциального урожая, но и невыполнение обязательств по контрактам.

«Обстановка довольно серьёзная, поэтому подписал распоряжение о введении чрезвычайной ситуации регионального характера», – заметил губернатор.



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова







Михаил Ведерников отметил, что ближайшими задачами являются выстраивание системы мониторинга, оценка ущерба и оперативная разработка комплекса мер по ликвидации последствий.

«По мере развития событий буду информировать о дальнейших шагах», – заключил глава региона.

Ранее сообщалось, зачем в Псковской области введён режим ЧС из-за переувлажнения почвы.