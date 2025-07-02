Более семи тысяч километров ЛЭП восстановили энергетики после шторма в Псковской области
7 120 километров ЛЭП восстановили сотрудники «Россети Северо-Запад» после шторма в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе филиала компании.
Энергетики включили 356 линий электропередачи и 3 085 трансформаторных подстанций.
В Псковском филиале сохраняется особый режим работы.
Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий стихии.
На смене 169 бригад, задействованы 182 единицы техники.
Компания «Россети Северо-Запад» обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.
Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).
Напомним, что к вечеру вторника, 1 июля, без света в Псковской области оставалось чуть более 4,5 тысячи человек.
Более семи тысяч километров ЛЭП восстановили энергетики после шторма в Псковской области