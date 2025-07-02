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Общество

Более семи тысяч километров ЛЭП восстановили энергетики после шторма в Псковской области

7 120 километров ЛЭП восстановили сотрудники «Россети Северо-Запад» после шторма в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе филиала компании.

Энергетики включили 356 линий электропередачи и 3 085 трансформаторных подстанций.

В Псковском филиале сохраняется особый режим работы.

Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий стихии.

На смене 169 бригад, задействованы 182 единицы техники.

Компания «Россети Северо-Запад» обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).

Напомним, что к вечеру вторника, 1 июля, без света в Псковской области оставалось чуть более 4,5 тысячи человек.

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