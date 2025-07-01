Более 4,5 тысячи жителей Псковской области остаются без света из-за непогоды

22:58, 01 июля 2025, ПАИ

Чуть более 4,5 тысячи человек остаются без света в Псковской области к вечеру вторника, 1 июля. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«На кадрах «Россети Северо-Запад» хорошо видно, что некоторые ЛЭП приходится не просто восстанавливать, а буквально создавать заново», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он отметил, что в аварийных работах занято 169 бригад – 533 человека и 182 единицы спецтехники. Подключены 42 резервных источника питания.

«Восстановление продолжается без перерыва. Спасибо электрикам за такую тяжёлую работу», – заключил глава региона.

Ранее сообщалось, что почти семь тысяч километров ЛЭП восстановили энергетики после шторма в Псковской и Новгородской областях.