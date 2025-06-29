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Общество

47 населённых пунктов в Пыталовском районе остались без света из-за непогоды

47 населённых пунктов остались без света в Пыталовском муниципальном округе, сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Веры Кондратьевой

«На территории округа, как и во всей Псковской области, бушует сильный шквалистый ветер. В 47 населённых пунктах отсутствует электроснабжение, есть поваленные деревья», – рассказала она.

Энергетики и дорожные службы работают в режиме повышенной готовности. Несколько бригад восстанавливают электроснабжение, добавила Вера Кондратьева.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-02-20 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).

В случае падения деревьев и обрыва проводов в Пыталовском районе следует сообщать в службу ЕДДС по номеру (8 811-47) 2-33-63.

Напомним, из-за шквалистого ветра без света также остались жители Опочецкого района, а в Пскове в Финском парке упало дерево.

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