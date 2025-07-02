Газопровод ввели в эксплуатацию в псковской деревне Подбережье

09:25, 02 июля 2025, ПАИ

Внутрипоселковый газопровод протяжённостью 2,1 километра для догазификации деревни Подбережье ввели в эксплуатацию в Псковском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».



Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»



Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»



Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»



Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»



Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»









Благодаря введению в эксплуатацию объекта появилась возможность газификации 52 домовладений. Для надёжного газоснабжения потребителей установили пункт редуцирования газа. Договоры на догазификацию уже заключили с собственниками 44 домовладений, выполнили шесть подключений.

«Мы оперативно ввели газопровод в эксплуатацию и приступили к подключению домовладений. Для сокращения сроков подключения в рамках комплексных договоров одновременно со строительством сетей до участков выполнялись работы в границах, велась подготовка домовладений к приёму газа. В настоящее время продолжаем подключать новых потребителей по мере их готовности», – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Ранее сообщалось, что строительство сетей газораспределения общей протяженностью более 1,3 километра в рамках догазификации деревни Туховик и сетей газораспределения общей протяженностью более 2,3 километра в рамках догазификации деревни Латышево началось в Псковском районе.