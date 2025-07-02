По пояс в воде: энергетики показали, как восстанавливают сети после непогоды в Псковской области

13:30, 02 июля 2025, ПАИ

Сотрудники «Россети Северо-Запад» показали, как восстанавливают сети после непогоды в Псковской области. Видеозаписью с ПАИ поделилась пресс-служба филиала компании.

«По пояс в воде. Продолжаем восстанавливать сеть в Псковской области», – отметили энергетики.

Отметим, что более семи тысяч километров ЛЭП восстановили энергетики после шторма в Псковской области.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).

Напомним, что к вечеру вторника, 1 июля, без света в Псковской области оставалось чуть более 4,5 тысячи человек.