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Общество

По пояс в воде: энергетики показали, как восстанавливают сети после непогоды в Псковской области

Сотрудники «Россети Северо-Запад» показали, как восстанавливают сети после непогоды в Псковской области. Видеозаписью с ПАИ поделилась пресс-служба филиала компании.

«По пояс в воде. Продолжаем восстанавливать сеть в Псковской области», – отметили энергетики.

Отметим, что более семи тысяч километров ЛЭП восстановили энергетики после шторма в Псковской области.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).

Напомним, что к вечеру вторника, 1 июля, без света в Псковской области оставалось чуть более 4,5 тысячи человек.

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