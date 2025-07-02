Алексей Несмашный – об общегородском выпускном: Это было хорошее мероприятие

17:28, 02 июля 2025, ПАИ

Как власти Пскова оценивают общегородской выпускной, рассказал заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 2 июля.

«Общегородской выпускной, который в этом году у нас прошёл, был впервые. До этого мы проводили общегородской последний звонок. Это немного разные мероприятия. Последний звонок – когда они только вчерашние школьники, которые только приступят сдавать экзамены, а выпускной – уже ребята, которые прошли огонь, воду и государственные экзамены. Это по-разному отражается на мероприятиях», – отметил он.

Гость студии уточнил, что есть и свои нюансы, минусы в формате общегородского выпускного.

«Конечно, когда ребята сдали экзамены, многие уже разъезжаются. Мы не увидели всех выпускников, которых хотели бы увидеть. Да, это было большое мероприятие, наверное, почти тысяча человек, но тем не менее не все смогли. <…> В этот раз было одиночное мероприятие, и у меня сложилось ощущение, что может чуть-чуть не хватило ребятам. Хотя несмотря на то, что оно было одно, там было очень много активностей», – заметил Алексей Несмашный.

Он уточнил, что в целом это было хорошее мероприятие, но надо думать, какая дата и какой праздник лучше, пробовать и экспериментировать.

Напомним, что в этом году общегородской последний звонок был отменён из-за высокой плотности проведения ЕГЭ. Поэтому было принято решение провести общегородской выпускной.