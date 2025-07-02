Мошенники создают фейковые аккаунты глав районов в Псковской области

17:10, 02 июля 2025, ПАИ

Мошенники создают фейковые аккаунты глав районов в Псковской области. На фейковый WhatsApp пожаловался глава Островского района Дмитрий Быстров.

«Создан клон моего аккаунта в мессенджере «Вотсап». Не откликайтесь на просьбы злоумышленников. Проверяйте звонком на мой мобильный телефон», - обратился Дмитрий Быстров к коллегам и подписчикам.

Ранее глава Гдовского района Иван Мешков также сообщал, что от его имени, но с постороннего номера мошенники пишут людям. «Одной моей знакомой написали текст от моего имени, в котором я якобы получил информацию от сотрудников специальных служб о том, что она переводит средства запрещенным в России НКО. Благо знакомая мне позвонила. Будьте внимательны и осторожны», - предупредил Иван Мешков.

Ранее сообщалось, что мошенники взломали аккаунт псковского бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылёва в Telegram. Кроме того, аналогичную схему мошенники осуществили от имени председателя комитета по социальной защите региона Ольги Евстигнеевой.