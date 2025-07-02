Сергей Бухаров рассказал о возможном расширении грантового конкурса «Есть идея»

23:37, 02 июля 2025, ПАИ

Расширить грантовый городской конкурс молодёжных проектов «Есть идея» планируют при необходимости. Об этом рассказал руководитель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова Сергей Бухаров в эфире программы «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

«Есть идеи на расширение конкурса, так как мы учитываем современные тенденции и какие-то направления становятся более популярны и интересны молодёжи», – отметил он.

Сергей Бухаров подчеркнул, что пока имеющихся пяти номинаций достаточно, но в случае необходимости, формат расширят. В этом году общая сумма финансирования увеличена до 1,5 миллиона рублей. Ежегодно происходит её увеличение при поддержке администрации города и главы Бориса Елкина.

«Многие бояться подать заявки, но мы оказываем помощь на каждом этапе», – добавил Сергей Бухаров. Главное условие – проект должен быть социально ориентированным и полезным для Пскова.