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Евгений Баранчиков и Роман Богданов станут гостями программы «Минкульт»

Художественный руководитель и главный дирижёр эстрадно-джазового оркестра Псковской области Евгений Баранчиков и музыкант эстрадно-джазового оркестра Псковской области Роман Богданов (перкуссия) станут гостями программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 3 июля, в 14:00.

Изображение: ПАИ

– «Спасская башня»: где проходит международный военно-музыкальный фестиваль, кто в нём задействован и для кого он идёт?

– Найди отличия: чем отличается «Спасская башня» от «Михайловского бастиона»?

– Всё о перкуссии: какие инструменты относятся к группе перкуссионных и есть ли разница между игрой на барабанах и игрой на перкуссии?

– В работе: к чему готовится эстрадно-джазовый оркестр Псковской области?

– Наследие: где находятся юные музыканты и как попадают на большую сцену?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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