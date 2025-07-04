Яйца ленточных червей обнаружены в фекалиях мелкого рогатого скота в Псковской области

08:51, 04 июля 2025, ПАИ

Яйца ленточных червей Moniezia expansa обнаружены в фекалиях мелкого рогатого скота в Псковской области, сообщили ПАИ в Псковской облветлаборатории.

Мониезии – наиболее часто встречающиеся в Псковской области цестоды, паразитирующие в кишечнике у жвачных животных. Козы, овцы, крупный рогатый скот заражаются ими, поедая панцирных клещей, обитающих на поверхности почвы, вместе с травой на пастбище. Панцирные клещи, в свою очередь, становятся носителями личинок мониезий, поедая их яйца, выделяемые в окружающую среду с фекалиями зараженных животных вместе со зрелыми члениками.

У Moniezia expansa, паразита мелкого рогатого скота, яйца имеют пирамидальную форму и в поле зрения микроскопа выглядят как треугольники слегка неправильной формы. Яйца червей Moniezia benedeni, хозяином которых является крупный рогатый скот, имеют форму куба и при микроскопии выглядят квадратными.

Такая форма обусловлена необходимостью компактной укладки яиц внутри членика червя, что увеличивает его продуктивность, позволяя выделять больше яиц за один раз. После того как членики лопаются и яйца попадают в окружающую среду, у обоих видов червей они приобретают круглую форму, как и положено порядочным яйцам цестод. Однако под воздействием флотационных растворов (растворов солей высокой плотности), используемых при подготовке препаратов для обнаружения кишечных паразитов, яйца принимают свою изначальную форму. Такой диагностический признак позволяет легко определить паразита, «отложившего» яйца вплоть до вида, тогда как яйца большинства паразитов позволяют определить только родовую их принадлежность.