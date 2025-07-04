Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Газопровод построили для догазификации печорской деревни Печки

Внутрипоселковую распределительную сеть общей протяженностью восемь километров для догазификации деревни Печки построили в Печорском муниципальном округе. Для надёжного газоснабжения установили пункт редуцирования газа, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»

Новые сети позволяют газифицировать 157 домовладений. На сегодняшний день в работе газовых компаний находятся 49 заявок от жителей деревни, ведётся строительство газопроводов-вводов.

«Участники президентской программы догазификации могут заключить с нами комплексные договоры, в рамках которых мы также построим сети в границах земельных участков. Льготные категории граждан могут воспользоваться региональными мерами социальной поддержки», – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Ранее сообщалось, что строительство сетей газораспределения общей протяженностью более 1,3 километра в рамках догазификации деревни Туховик и сетей газораспределения общей протяженностью более 2,3 километра в рамках догазификации деревни Латышево началось в Псковском районе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 июля 2025

Северо-Запад является сельскохозяйственным регионом – псковский эксперт
04 июля 2025

На эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове установят рекорд
04 июля 2025

О состоянии спасённой в Пскове выдры рассказали зоозащитники
04 июля 2025

Лариса Яловик: Хороший сорт – основа технологии любой культуры
04 июля 2025

Газопровод построили для догазификации печорской деревни Печки
04 июля 2025

Сегодня радиостанция «Серебряный дождь» отмечает 30-летие
04 июля 2025

Энергетики в Псковской области продолжают работать в режиме повышенной готовности
04 июля 2025

Реставраторы представили образцы выкраски лепнины декора храма в Порховском районе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...