Газопровод построили для догазификации печорской деревни Печки

09:45, 04 июля 2025, ПАИ

Внутрипоселковую распределительную сеть общей протяженностью восемь километров для догазификации деревни Печки построили в Печорском муниципальном округе. Для надёжного газоснабжения установили пункт редуцирования газа, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Новые сети позволяют газифицировать 157 домовладений. На сегодняшний день в работе газовых компаний находятся 49 заявок от жителей деревни, ведётся строительство газопроводов-вводов.

«Участники президентской программы догазификации могут заключить с нами комплексные договоры, в рамках которых мы также построим сети в границах земельных участков. Льготные категории граждан могут воспользоваться региональными мерами социальной поддержки», – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Ранее сообщалось, что строительство сетей газораспределения общей протяженностью более 1,3 километра в рамках догазификации деревни Туховик и сетей газораспределения общей протяженностью более 2,3 километра в рамках догазификации деревни Латышево началось в Псковском районе.