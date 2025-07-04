Новым главой Дновского округа стал Владимир Цветков
Новым главой Дновского округа избран бывший заместитель главы администрации муниципального образования Владимир Цветков. Об этом сообщает газета «Дновец».
Решение об утверждении его кандидатуры было принято сегодня, 4 июля, на сессии Собрания депутатов Дновского муниципального округа.
Напомним, что Михаил Шауркин 30 мая покинул пост главы Дновского муниципального округа по собственному желанию.
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