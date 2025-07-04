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Политика

Новым главой Дновского округа стал Владимир Цветков

Новым главой Дновского округа избран бывший заместитель главы администрации муниципального образования Владимир Цветков. Об этом сообщает газета «Дновец».

Фото: официальная страница Владимира Цветкова в соцсети "ВКонтакте"

Решение об утверждении его кандидатуры было принято сегодня, 4 июля, на сессии Собрания депутатов Дновского муниципального округа.

Напомним, что Михаил Шауркин 30 мая покинул пост главы Дновского муниципального округа по собственному желанию.

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