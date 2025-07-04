Новый глава Дновского округа поблагодарил за доверие и обещал не подвести

13:23, 04 июля 2025, ПАИ

Новый глава Дновского округа Владимир Цветков поблагодарил за доверие и обещал не подвести.

Сегодня, напомним, подавляющим большинством голосов депутаты поддержали его кандидатуру на выборах главы Дновского муниципального округа.

«Это для меня большая честь и огромная ответственность. Я убежден, что качественная работа главы округа невозможна без активного, конструктивного взаимодействия с депутатами, общественностью, предпринимателями – со всеми вами, дорогие земляки. Я открыт для общения, готов к диалогу с каждым, кому, как и мне, дорога наша малая родина. Только вместе мы сможем добиться не только сохранения стабильности жизни в Дновском муниципальном округе, но и движения вперёд. Спасибо за доверие! Не подведу!» – написал Владимир Цветков на своей странице «ВКонтакте».