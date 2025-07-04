Роспотребнадзор: Отдыхать на городском пляже Пскова можно, купаться в Великой нельзя

16:07, 04 июля 2025, ПАИ

Отдыхать на городском пляже Пскова можно, купаться в Великой нельзя, сообщили ПАИ в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

«Внимательные читатели отметили, что городской пляж попал в оба списка – и в хороший, и в плохой [речь о списке водоёмов и пляжей, где разрешено купание и отдых. – ПАИ]. Как такое может быть? Пляж города Пскова ещё в мае получил санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и нормативам. Срок действия санитарно-эпидемиологического заключения устанавливается на летний сезон. На момент выдачи заключения качество воды и песка на городском пляже соответствовало нормам, но из-за дождей качество воды в реке Великой ухудшилось», – уточнили в ведомстве.

То есть по состоянию на 2 июля пляж Пскова пригоден для отдыха, можно загорать на песке, бегать босиком, проводить время у воды, но сама вода не отвечает требованиям СанПиН по микробиологическим показателям, поэтому купаться в Великой не рекомендуется.

«Также добавим, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, эксплуатирующим береговые полосы водных объектов в рекреационных целях, необходимо получить санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и нормативам в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области. Функционирование мест отдыха и купания без санитарно-эпидемиологических заключений запрещено», – предупредили в ведомстве.