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Общество

Опубликован список водоёмов Псковской области, где можно и нельзя купаться

Где можно и где нельзя купаться этим летом, определили специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области. Они оценили качество воды в водоёмах региона по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.

Фото: ПАИ

По состоянию на 2 июля качество воды не отвечает требованиям СанПиН:

  • в реке Ловати в районе городского пляжа Великих Лук;
  • в реке Великой в районе городского пляжа Пскова на улице Красноармейской;
  • в реке Великой в районе пляжа, район Овсище.

Пригодны для отдыха следующие пляжи:

  • детский оздоровительный лагерь «Ленок» (озеро Березово, Невельский округ);
  • детский оздоровительный лагерь «Звёздный» (озеро Большой Иван, Невельский округ);
  • детский оздоровительный лагерь «Юный железнодорожник» (озеро Малый Иван, Невельский округ);
  • детский оздоровительный лагерь «Алые паруса» (озеро Гороховое, Островский округ);
  • детский оздоровительный лагерь «Берёзка» (озере Балаздынь, Великолукский округ);
  • детский оздоровительный лагерь «Космос» (озеро Урицкое, Великолукский округ);
  • санаторий «Гороховое озеро» (Гороховое озеро, Островский округ);
  • пансионат «Маево» (озеро Смертное, Новосокольнический округ);
  • городской пляж города Пскова (река Великая, Псков).

Ранее сообщалось, что грозы, дожди и порывистый ветер обрушатся на Псковскую область.

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