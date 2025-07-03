Опубликован список водоёмов Псковской области, где можно и нельзя купаться

18:49, 03 июля 2025, ПАИ

Где можно и где нельзя купаться этим летом, определили специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области. Они оценили качество воды в водоёмах региона по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.

По состоянию на 2 июля качество воды не отвечает требованиям СанПиН:

в реке Ловати в районе городского пляжа Великих Лук;

в реке Великой в районе городского пляжа Пскова на улице Красноармейской;

в реке Великой в районе пляжа, район Овсище.

Пригодны для отдыха следующие пляжи:

детский оздоровительный лагерь «Ленок» (озеро Березово, Невельский округ);

детский оздоровительный лагерь «Звёздный» (озеро Большой Иван, Невельский округ);

детский оздоровительный лагерь «Юный железнодорожник» (озеро Малый Иван, Невельский округ);

детский оздоровительный лагерь «Алые паруса» (озеро Гороховое, Островский округ);

детский оздоровительный лагерь «Берёзка» (озере Балаздынь, Великолукский округ);

детский оздоровительный лагерь «Космос» (озеро Урицкое, Великолукский округ);

санаторий «Гороховое озеро» (Гороховое озеро, Островский округ);

пансионат «Маево» (озеро Смертное, Новосокольнический округ);

городской пляж города Пскова (река Великая, Псков).

Ранее сообщалось, что грозы, дожди и порывистый ветер обрушатся на Псковскую область.