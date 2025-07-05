Второй день кинофестиваля «Западные ворота» начался в Пскове

10:28, 05 июля 2025, ПАИ

Площадки VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» начали свою работу в Пскове во второй день. Организаторы опубликовали расписание кинопоказов и других мероприятий, которые псковичи и гости города могут посетить уже сегодня, 5 июля.

Напомним, что вчера, 4 июля, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоялась торжественная церемония открытия VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025». Фоторепортаж с церемонии открытия можно посмотреть здесь.

С полной программой VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» можно ознакомиться по ссылке.