Актёр Сергей Лавыгин: В детстве любовался видами Пскова на открытках и мечтал посетить этот город

17:56, 05 июля 2025, ПАИ

Актёр театра и кино Сергей Лавыгин в детстве любовался видами Пскова на открытках и мечтал посетить этот город. Об этом он рассказал во время творческой встречи, которая проходит в медиацентре ПАИ в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» сегодня, 5 июля.

«Я давно мечтал приехать в Псков. Я первый раз здесь. Когда я был маленький, у нас дома хранился набор псковских открыток, я их отрывал – там были картинки не похожие на Москву. Я всегда пересматривал и думал, что местность такая непохожая и казалось, что она где-то вдалеке – и с того времени я хотел там побывать», – поделился Сергей Лавыгин.

Его детская мечта исполнилась. «Сегодня я гулял по Пскову, вышел на набережную, прошёл до Крома. В дзене я побывал, сейчас так можно говорить. И с погодой повезло и красиво так вокруг, величественно. Здорово», – отметил актёр.

Отметим, что Сергей Лавыгин вошёл в жюри конкурса короткометражных фильмов на кинофестивале «Западные ворота – 2025» в Пскове.

Напомним, что вчера, 4 июля, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоялась торжественная церемония открытия VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025». Фоторепортаж с церемонии открытия можно посмотреть здесь.

С полной программой VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» можно ознакомиться по ссылке.