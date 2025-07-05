Творческая встреча с актёром из сериала «Кухня» проходит в медиацентре ПАИ

17:10, 05 июля 2025, ПАИ

Творческая встреча с актёром театра и кино Сергеем Лавыгиным проходит в медиацентре ПАИ в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» сегодня, 5 июля.

Сергей Лавыгин – актёр, известный своими ролями в сериалах «Кухня», «Отель Элен», «Гранд», «СеняФедя». В 2001 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина (мастерская В. А. Сафронова). В 2013 году снялся в драме «Жажда», эта роль была отмечена как одна из лучших в работе актёра.

Отметим, что Сергей Лавыгин вошёл в жюри конкурса короткометражных фильмов на кинофестивале «Западные ворота – 2025» в Пскове.

Напомним, что вчера, 4 июля, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоялась торжественная церемония открытия VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025». Фоторепортаж с церемонии открытия можно посмотреть здесь.

С полной программой VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» можно ознакомиться по ссылке.