План «Ковёр» объявлен в Псковской области

15:36, 06 июля 2025, ПАИ

План «Ковёр» объявлен в Псковской области, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Непосредственные угрозы для аэропорта в данный момент не наблюдается. О развитии ситуации буду информировать», – отметил губернатор Псковской области.

План «Ковёр» в авиации представляет собой специальный режим, который вводится при угрозе безопасности воздушного пространства, например, в случае несанкционированного пересечения границы, появления неопознанных объектов или атаки.

Ранее стало известно, что на территории Псковской области объявлен режим «Беспилотная опасность». Также в аэропорту Пскова введены временные ограничения.