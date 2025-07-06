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Общество

План «Ковёр» объявлен в Псковской области

План «Ковёр» объявлен в Псковской области, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: ПАИ

«Непосредственные угрозы для аэропорта в данный момент не наблюдается. О развитии ситуации буду информировать», – отметил губернатор Псковской области.

План «Ковёр» в авиации представляет собой специальный режим, который вводится при угрозе безопасности воздушного пространства, например, в случае несанкционированного пересечения границы, появления неопознанных объектов или атаки.

Ранее стало известно, что на территории Псковской области объявлен режим «Беспилотная опасность». Также в аэропорту Пскова введены временные ограничения.

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