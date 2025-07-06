Временные ограничения сняты в аэропорту Пскова

21:30, 06 июля 2025, ПАИ

Временные ограничения для воздушных судов сняты в аэропорту Пскова, сообщает Росавиация.

Также про то, что режим «Ковёр» снят, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.

Напомним, что сегодня, 6 июля, Михаил Ведерников объявил о введении на территории региона режима «Беспилотная опасность». Он добавил, что в отдельных районах возможны перебои в работе мобильной связи и ограничения скорости интернета до 2G.