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В России разрабатывают новые дроны для борьбы с БПЛА

Новые дроны для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), способные перехватывать и нейтрализовать вражеские беспилотники в воздухе, разрабатывают в России. Об этом пишет газета «Известия».

Основное внимание уделяется созданию дронов, которые могут не только обнаруживать, но и поражать вражеские БПЛА.

Дрон-перехватчик «Вепрь-12 Молот» с автоматическим карабином 12-го калибра, который способен находиться в воздухе до 40 минут и многократно поражать вражеские дроны при целеуказании, разработан в России. Также создаются дроны комбинированной конструкции, способные автоматически обнаруживать, догонять и уничтожать цели подрывом, а для борьбы с зависающими вертолётными БПЛА применяются дроны с выбрасываемыми сетями, эффективно запутывающими винты противника. Российский концерн «Алмаз-Антей» запатентовал дрон-перехватчик с двумя стрелковыми комплексами.

Главная тенденция – переход от дорогостоящих ракетных систем к быстро заменяемым, многоразовым и более доступным дронам-перехватчикам.

Ранее сообщалось, что в соседних с Псковской областью регионах сбиты девять дронов.

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