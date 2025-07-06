В соседних Псковской области регионах сбиты девять дронов

23:52, 06 июля 2025, ПАИ

В соседних Псковской области регионах сбиты девять дронов.

Так, в воскресенье вечером в Бологовском округе Тверской области были сбиты четыре беспилотника. По информации местных властей, пострадавших и разрушений не зафиксировано, пишет РИА Новости.

Кроме того, над территорией Новгородской области сбиты три беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Жертв, пострадавших и разрушений нет.

«Спасибо нашим ребятам за работу! Профессиональная работа истребительной авиации и подразделений ПВО позволила в очередной раз отбить вражескую атаку», – написал врио губернатора Новгородской области Александр Дронов в своём Telegram-канале.

Помимо этого, в Киришском районе Ленинградской области силами ПВО сбиты два беспилотника, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своём Telegram-канале. Он также уточнил, что жертв и разрушений нет.

Напомним, что в Псковской области сегодня, 6 июля, был объявлен и позже снят режим «Беспилотная опасность».

Также ранее сообщалось, что временные ограничения сняты в аэропорту Пскова. Они вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.