Экс-губернатор Новгородской области назначен министром транспорта России
Экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин назначен министром транспорта России.
«Надеюсь, что вы приложите все свои силы, знания, умения, организаторские способности для того, чтобы решать те важнейшие задачи, которые стоят в этой сфере. Транспорт – одна из фундаментальных сфер деятельности, важнейшая в стране, сквозная, можно сказать, и сама по себе высокотехнологичная», – сказал президент России Владимир Путин на встрече с Никитиным в Кремле.
Ранее сообщалось, что Роман Старовойт ушёл с поста главы Минтранса РФ.
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