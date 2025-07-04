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Политика

Экс-губернатор Новгородской области назначен министром транспорта России

Экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин назначен министром транспорта России.

«Надеюсь, что вы приложите все свои силы, знания, умения, организаторские способности для того, чтобы решать те важнейшие задачи, которые стоят в этой сфере. Транспорт – одна из фундаментальных сфер деятельности, важнейшая в стране, сквозная, можно сказать, и сама по себе высокотехнологичная», – сказал президент России Владимир Путин на встрече с Никитиным в Кремле.

Ранее сообщалось, что Роман Старовойт ушёл с поста главы Минтранса РФ.

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