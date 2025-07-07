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Общество

В Пскове возник ажиотажный спрос на подключение домашнего интернета

В Пскове возник ажиотажный спрос на подключение домашнего интернета. Срок выполнения заявок на подключение вырос с обычных трёх рабочих дней до 15-20, сообщили ПАИ в компании-провайдере «Псковлайн».

Фото: ПАИ

Псковичи, которые ранее дома для работы и досуга пользовались услугами мобильных операторов, чтобы подключиться к интернету, теперь вынуждены устанавливать Wi-Fi-роутеры, обеспечивая себе возможность выхода в сеть, поэтому сроки исполнения заявок увеличились.

Ранее сообщалось, что с середины июня начались сбои в работе сотовых операторов, в том числе и в Псковской области. Губернатор региона Михаил Ведерников пояснил, что решение о временном ограничении в некоторых местах мобильного доступа в интернет принято для обеспечения безопасности критически важных объектов, расположенных в Псковской области. Подобные меры предосторожности предусмотрены и в других регионах России.

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