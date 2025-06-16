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Общество

Названа причина сбоя в работе сотовых операторов в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал отсутствие мобильного интернета в Псковской области в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Поступает много обращений, связанных с отсутствием в некоторых местах мобильного доступа в сеть Интернет. Решение о временном ограничении было принято для обеспечения безопасности критически важных объектов, расположенных на территории Псковской области», – пояснил губернатор.

Он отметил, что подобные меры предосторожности предусмотрены на территории и других регионов России – Псковская область не исключение.

«Часто слышу вопрос, почему о предстоящем отключении не оповестили заранее, как это было в День Победы. Друзья! 9 мая нам необходимо было обеспечить безопасность участников массового мероприятия с определёнными временными и территориальными рамками. Сейчас речь идёт об иной ситуации, публичная подготовка к которой просто невозможна», – объяснил губернатор.

Он заметил, что понимает реакцию на отсутствие привычных цифровых сервисов, так как любое ограничение возможностей здорово выбивает из рабочего ритма.

«Но уверен, каждый согласится – безопасность важнее всего – и людей, и инфраструктурных объектов, от которых во многом зависит уклад жизни городов и посёлков. Прошу отнестись с пониманием. Ситуация временная», – заключил глава региона.

Ранее сообщалось, что массовый сбой в работе сотовых операторов произошёл в России, в том числе и в Псковской области.

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Названа причина сбоя в работе сотовых операторов в Псковской области

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