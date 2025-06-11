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Общество

Массовый сбой в работе сотовых операторов произошёл в Псковской области

Массовый сбой в работе сотовых операторов произошёл в России, в том числе и в Псковской области. Проблема в настоящее время отмечена у разных провайдеров.

Как сообщается на сайте «Сбой.рф», судя по обращениям и отчётам посетителей, сегодня, 11 июня, перебои с мобильной связью и интернетом наблюдаются у компаний Tele2, МТС, билайн, Мегафон и других.

От абонентов МТС за сегодня поступило 780 жалоб, в том числе 2% из них – из Псковской области. Также 2% составили жалобы от жителей региона, пользующихся услугами Мегафона. Всего по стране их принято 409. Билайн сообщает о 228 жалобах, из которых 8% направили псковичи.

Больше всего жалоб поступает из Удмуртии, на втором месте – Москва.

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