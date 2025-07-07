Осторожно, гадюки: в Псковской области всё чаще встречают змей

17:56, 07 июля 2025, ПАИ

Жители Плюссы увидели гадюку, пока та ползала по брёвнам, сообщает газета «Плюсский край».

Этот вид змей особенно активен в прохладное дождливое лето, установившееся в Псковской области.

Гадюки обычно не нападают на человека без причины. Укус происходит в двух случаях: когда человек случайно наступает на змею или трогает её руками, либо когда человек попадает в место гнездования гадюк и змея защищает свою территорию.

Если вас укусила гадюка, главное – не паниковать. Как можно скорее обратитесь за медицинской помощью. Если сделать это в течение 30–60 минут после укуса, можно ввести сыворотку, которая облегчит последствия яда в организме.

Ранее сообщалось, что гадюку заметили в лесах Локнянского района.