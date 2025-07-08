Публикуем расписание и маршруты нового пассажирского судна «Иния» в Пскове

12:13, 08 июля 2025, ПАИ

9 июля в Пскове начнётся навигация речного пассажирского судна «Иния». Точка стартов маршрутов находится по адресу: Псков, Завеличенская набережная, 2 (причал у парка аттракционов «Волшебная гора»), сообщили ПАИ в Туристическо-информационном центре Псковской области.

Судно будет перевозить псковичей и туристов по двум маршрутам: Завеличенская набережная - Снетогорский монастырь - Завеличенская набережная (7 км); Завеличенская набережная - выход в Псковское озеро - Завеличенская набережная (21 км).

Гости и жители Пскова могут купить билеты непосредственно перед рейсом у капитана-механика судна.

Уже известно расписание на среду, 9 июля:

Ранее о том, как прошёл тестовый рейс, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.