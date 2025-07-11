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Политика

Юрий Бурлин: Контрольные выезды – инструмент обратной связи между властью и горожанами

Председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы Юрий Бурлин подвёл итоги работы профильного комитета, который состоялся сегодня, 10 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

На комитете рассматривались итоги контрольных выездов в округа депутатов Константина Болотина и Ольги Фёдоровой.

Было принято несколько решений совместно с администрацией Пскова. Например, обустроить освещение в сквере Журналистов на Рижском проспекте в рамках участия в конкурсе по формированию комфортной городской среды, а также включить в муниципальный контракт благоустройство дворовых проездов нескольких домов на Рижском проспекте.

Помимо этого, были запланированы работы по установке ограждения парковочного кармана возле сетевого магазина на улице Юбилейной, 51 и решено подсыпать крупный щебень на участке мемориального воинского захоронения на улице Юбилейной.

Юрий Бурлин подчеркнул, что депутаты регулярно проводят контрольные выезды в свои округа, чтобы на месте разбирать проблемы жителей.

«Такие встречи – важный инструмент обратной связи между властью и горожанами. Люди могут лично рассказать депутатам о наболевшем. Также это способствует оперативному решению вопросов, ведь на выездах присутствуют представители администрации Пскова, которые сразу фиксируют проблемы и дают поручения подрядчикам», – отметил он.

Депутат также добавил, что выезды показывают прозрачность работы власти. «Люди видят, что их обращения не остаются без внимания, а депутаты реально занимаются проблемами округа. Такие выезды помогают оперативно устранять недостатки в благоустройстве и повышают доверие к местной власти», – заключил Юрий Бурлин.

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