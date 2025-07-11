Причины резкого перепада температуры воздуха назвали в Псковском гидрометцентре

15:27, 10 июля 2025, ПАИ

Причины предстоящего резкого перепада температуры воздуха в Пскове назвала руководитель Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Резкий перепад температур в Пскове с сегодняшних +15 до +30 связан с тем, что город окажется в тёплой воздушной массе, – уточнила Тала Нещадимова. – Сейчас тёплый фронт фактически разделяет область, находясь между Псковом и Великими Луками. Постепенно он поднимется выше и днём 11 июля захватит ещё и Псков, но уже в ночь с 12 на 13 июля Псков выйдет из этой тёплой массы, поэтому мы снова ожидаем похолодание, грозы и ливни».

Из-за интенсивного западно-восточного переноса, перемещения циклонов области повышенного давления (антициклону) пока никак не удаётся занять устойчивую позицию на продолжительное время. «Пока у нас западно-восточный перенос и циклоны, циклоны, циклоны. Но температуры на следующей неделе ожидаются достаточно комфортные – от +19 до +26 градусов. Преимущественно будут идти дожди, но с некоторыми промежутками», – добавила Тала Нещадимова.

Ранее она также ответила на вопрос ПАИ, из-за чего 9 июля на Псковскую область обрушился шквал с элементами торнадо.