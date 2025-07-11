Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Из-за чего на Псковскую область обрушился шквал с элементами торнадо, объяснила метеоролог

Из-за чего 9 июля на Псковскую область обрушился шквал с элементами торнадо, объяснила руководитель Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Специалист уточнила, что юг и юго-восток региона находились в тёплом секторе циклона, для которого характерны высокие температуры и влажный, горячий воздух. В результате этого сочетания развились мощные конвективные явления.

Фото: ПАИ

«Это естественно для жаркой и влажной погоды, для тёплого сектора циклона, – пояснила Тала Нещадимова. – Было предупреждение о шквалистом ветре до 24 метров в секунду. Собственно, он прошёлся по южным районам узкой полосой. Шквал был очень агрессивным и мощным, единственное преимущество в том, что он проходил очень и очень узкой полосой».

По словам Талы Нещадимовой, в ближайшие дни всё ещё сохраняется вероятность гроз и ливней. «При грозах в сочетании с высокими температурами на юге, юго-востоке и востоке области снова возможно шквалистое усиление ветра. Поэтому синоптики внимательно следят за происходящим, в случае необходимости очередное предупреждение будет разослано», – отметила специалист.

Ранее сообщалось, что непогода стала причиной множества поваленных деревьев и оборванных проводов. В связи с этим филиал «Россети Северо-Запад» в регионе работает в особом режиме. Последствия шквала можно увидеть здесь и здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 июля 2025

Ливень с крупным градом накрыл город Себеж
11 июля 2025

Укладку нижнего слоя асфальта на улице Леона Поземского в Пскове завершили дорожники
11 июля 2025

Масштабный военно-исторический фестиваль «Островский рубеж» пройдёт в деревне Холматка 20 июля
11 июля 2025

Новый глава Дновского округа Владимир Цветков: Вместе мы сможем многое
11 июля 2025

Михаил Ведерников: Отряд «Дружина» успешно выполнил более двух тысяч поставленных задач
11 июля 2025

Проактивный формат оказания поддержки ветеранам СВО обсудили на площадке Совета законодателей
11 июля 2025

В Пушкиногорском районе обсудили вопросы догазификации
11 июля 2025

Об аллергии поговорили в программе «Анамнез». Главное

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...