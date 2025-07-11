Какие возможности даст реорганизация больниц в Псковской области, объяснила министр
Какие возможности даст реорганизации районных и межрайонных больниц в Псковской области и как это повлияет на оказание медицинской помощи, рассказала руководитель регионального министерства здравоохранения Марина Гаращенко в рамках парламентского часа на 46-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 10 июля, передаёт корреспондент ПАИ.
Первичная медико-санитарная помощь является основным видом медицинской помощи, и именно на её развитие должен быть направлен вектор и максимум усилий, напомнила Марина Гаращенко.
Объединение больниц даст возможность привлечь в амбулаторное звено узких специалистов, что сейчас невозможно обеспечить по причине малого количества прикреплённого населения к каждой из поликлиник – одна ставка врача предполагает обслуживание 20 тысяч населения. В объединённой организации смогут вести приём на полную ставку врачи по наиболее востребованным специальностям – эндокринолог, кардиолог, невролог, хирург, психиатр, нарколог, в том числе переведённые или совмещающие в стационаре, уточнила она.
По её словам, после завершения процесса реорганизации медицинских организаций в объединенные межрайонные больницы внедряются следующие основные управленческие решения:
- создание единой системы управления организацией медицинской помощи прикреплённому населению, позволяющей обеспечить равнодоступность всех видов медицинской помощи, в том числе за счёт внедрения выездных форм работы, обеспечить жителей отдалённых населённых пунктов всеми видами медицинской помощи, оказываемыми объединённой структурой;
- оптимизация административного управления с созданием централизованных центров: кадрового учёта, бухгалтерского учёта, закупок, экономического планирования: хозяйственного и технического обслуживания;
- оптимизация площадей общего и вспомогательного назначения;
- оптимизация движимого имущества (выведение экономически неэффективного немедицинского движимого имущества с баланса единой медицинской организации);
- проведение организационно-штатных мероприятий с формированием единого штатного расписания – приведение штатной численности на основании утверждённого объёма планового задания в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования;
- реализация централизованного снабжения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения в целях формирования экономии на закупках товаров, работ и услуг больших объемов.
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