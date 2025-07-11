Какие возможности даст реорганизация больниц в Псковской области, объяснила министр

13:53, 10 июля 2025, ПАИ

Какие возможности даст реорганизации районных и межрайонных больниц в Псковской области и как это повлияет на оказание медицинской помощи, рассказала руководитель регионального министерства здравоохранения Марина Гаращенко в рамках парламентского часа на 46-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 10 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Первичная медико-санитарная помощь является основным видом медицинской помощи, и именно на её развитие должен быть направлен вектор и максимум усилий, напомнила Марина Гаращенко.

Объединение больниц даст возможность привлечь в амбулаторное звено узких специалистов, что сейчас невозможно обеспечить по причине малого количества прикреплённого населения к каждой из поликлиник – одна ставка врача предполагает обслуживание 20 тысяч населения. В объединённой организации смогут вести приём на полную ставку врачи по наиболее востребованным специальностям – эндокринолог, кардиолог, невролог, хирург, психиатр, нарколог, в том числе переведённые или совмещающие в стационаре, уточнила она.

По её словам, после завершения процесса реорганизации медицинских организаций в объединенные межрайонные больницы внедряются следующие основные управленческие решения: